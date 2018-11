Za tragickou nehodu pod vlivem alkoholu stráví muž 8,5 roku za mřížemi. Zahynuly při ní dvě děti

Viník nehody měl podle rozsudku v krvi kolem dvou promile. Pod vlivem alkoholu neřídil poprvé. Proti původnímu rozsudku okresního soudu se odvolal obžalovaný i žalobce.

Ondrýsek půjde do vězení za usmrcení z nedbalosti a za ohrožení pod vlivem návykové látky. Původně mu hrozilo až deset let vězení, žalobce žádal osm až devět let. Poukázal na to, že alkohol muž osudný den požíval už od rána a výše dvou promile svědčí o těžké opilosti.

„Trest byl uložen okresním soudem v polovině trestní sazby. Máme za to, že námitky státního zástupce jsou důvodné a považujeme trest za nepřiměřeně mírný,“ uvedla k rozsudku nižší instance soudkyně Lenka Konrádová.

Soud poukázal na to, že muž pod vlivem alkoholu neřídil poprvé a prevence u něj nefunguje.