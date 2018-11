Jičín dál povede Malý z ANO. Opozice ale volby napadla a připravuje ústavní stížnost

Podle autorů stížnosti volební komise ovlivnila výsledky ve prospěch sdružení Za prosperující Jičín s TOP 09 a STAN. Do zastupitelstva prošlo jen o devět hlasů. Konkrétně zpochybnili sčítání v okrsku číslo 12, který byl při volbách sečten jako poslední a sdružení v něm získalo nadprůměrný volební výsledek.

„Když vám něco vyjde o kousíček, tak je to vždy ne podezřelé, ale je to prostě zvláštní. Řekli jsme si, že to můžeme přepočítat. Na tom přeci není nic špatného,“ poznamenal spoluautor stížnosti a zástupce Unie pro sport a zdraví Jan Ent. „Skřítci a rarášci v tom obvodě určitě nebyli,“ reagoval místostarosta Petr Hamáček (Sdružení pro Jičín).

Stížnost soud dostal tři hodiny po termínu

Krajský soud v Hradci Králové se nicméně k projednání obsahu stížnosti nedostal. Odmítl ji, protože byla podaná téměř tři hodiny po termínu. Advokáti opozice proto připravují ústavní stížnost. Soud měl podle nich žalobu projednat. Podle starosty Malého ale postupoval správně. „Nebyla dodržena procesní zákonná lhůta. Pokud ji zameškám, tak není co dál řešit. Návrh se musí zamítnout,“ konstatoval.

Ústavní stížnost ovšem nemá odkladný účinek. Proto mohli zastupitelé Jičína nové vedení města zvolit. Vzniklou koalici hnutí ANO, Sdružení pro Jičín, Volby pro město (VPM) a sdružení Za prosperující Jičín s TOP 09 a STAN by navíc ani případný úspěch žaloby neohrozil. V zastupitelstvu má 13 z 21 křesel.

Nově zvolená rada města, kterou tvoří také starosta a dva místostarostové, bude sedmičlenná jako doposud. Po dvou místech budou mít ANO, Sdružení pro Jičín a VPM a jednoho radního sdružení Za prosperující Jičín s TOP 09 a STAN.

Většina radních pokračuje dál, za ANO je to Miroslav Kodydek, za Sdružení pro Jičín Luděk Havel, za sdružení Za prosperující Jičín s TOP 09 a STAN Josef Novotný a za VPM jediný nováček v radě Jan Bušta. Všichni čtyři budou neuvolnění radní, tedy nebudou to plně placení funkcionáři.

Podle Hamáčka chce vedení města pokračovat v započatých věcech, jako je například odpočinková zóna Cidlina. V nevyužité lokalitě mezi největším jičínským sídlištěm Nové Město a řekou Cidlinou chce radnice vybudovat odpočinkovou zónu za více než 50 milionů korun.