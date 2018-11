Kostel s kavárnou. Na pražském Barrandově má po letech vyrůst dům Páně

Více než jednu dekádu nevyrostl v Praze žádný kostel, nyní plánuje pražské arcibiskupství postavit do dvou let jeden na Barrandově. Základní kámen nového kostela Krista Spasitele, který vzniká kvůli rostoucímu zájmu tamních obyvatel o aktivity tamní farnosti, má požehnat pražský arcibiskup kardinál Dominik Duka. V hlavním městě se další kostel s komunitním centrem připravuje na sídlišti Černý Most.