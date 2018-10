Útok na Indy v Písku jde k soudu. Třem mladíkům hrozí až pět let vězení

Trojici mužů, kteří na konci července v Písku napadli čtveřici Indů, chce státní zástupce pohnat před soud. Při útoku doprovázela trojici i větší skupina extremistů, jeden z napadených skončil v nemocnici. Tři mladíky obžaloval státní zástupce z výtržnictví, pokusu o ublížení na zdraví a násilí proti skupině obyvatel. Za to by jim mohlo hrozit až pět let vězení.