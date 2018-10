Senátní duel v Mladé Boleslavi: Financování dobrovolných hasičů i omezení vzniku nelegálních ubytoven

Představte prosím dvě priority, se kterými se chce dostat do Senátu?

Raduan Nwelati: První je podpora dobrovolným hasičům: chci, aby je financoval stát. Jako primátor jsem se několikrát zúčastnil hasičského zásahu a zjistil jsem, když například u nás hořela Akuma, že je tam 40 hasičských jednotek profesionálních hasičů a dalších 60 jednotek dobrovolných hasičů. Já jsem si uvědomil, že profesionálové jsou hrazeni státem, ale ti dobrovolní dostávají peníze jen od měst a obcí. My jako Boleslav máme silný rozpočet a můžeme si to dovolit, ale jsou také malé obce, které si to dovolit nemohou. Proto chci prosadit zákon, aby byli i dobrovolní hasiči financováni státem.

Druhá věci: chci, aby likvidace komunálního odpadu byla de facto všude zdarma, aby to nebylo na rozhodování zastupitelů. Čili změna zákona o odpadech.

Jiří Müller: Pokud bych se dostal do Senátu, tak bych chtěl pracovat na nějaké zákonné úpravě, která by omezila pronajímání bytů a vznik nelegálních ubytoven, a to zejména v bytových a rodinných domech. Protože nejen v našem regionu, ale i v těch oblastech, kde se zaměstnávají agenturní zaměstnanci, a to jak z EU, tak mimo Unii, tak jsou ubytováváni v domech, kde velmi znepříjemňují život svému okolí. Odtud plyne i související porušování zákonů, protože ti lidé tam žijí v nesnesitelných podmínkách, mnohdy mezi nimi dochází ke konfliktům, které potom eskalují na veřejném prostranství. Když máme ubytováno 10 až 15 lidí v bytě, kde je jedno sociální zařízení, tak potom dochází ke rvačkám o postel, o koupelnu.

Vedle toho bych se chtěl věnovat dopravě. Když navážu na zkušenosti starosty z malého města – už před pěti lety jsem byl jako pověřený zastupitel u toho, když byla v rámci změny územního plánu řešena jedna z klíčových křižovatek na dálnici D10. Od té doby uplynulo pět let, změna územního plánu byla schválena, viděl jsem nekonečné množství studií a pořád nevidím žádný výsledek té práce.

Jaké jsou náklady na vaši kampaň a kdo je váš největší sponzor?

Raduan Nwelati: Přiznám se, že to ještě nemáme úplně spočítané, protože ještě probíhá druhé kolo. Na druhou stranu předpokládám, že se to bude pohybovat kolem 1,9 milionu korun. Co se týče největšího sponzora, to vám bohužel neřeknu, protože na to je tým. Těch sponzorů je hodně, což mě potěšilo, protože jsme sponzory obcházeli. Sice dávali malé částky, třeba 40 nebo 50 tisíc, ale bylo jich hodně. Ale není tam nějaká částka, která by vybočovala tak, abych si ji pamatoval.

Jiří Müller: Celkové náklady v tuto chvíli jsou 450 tisíc, největším sponzorem je pan Perner. Doufám, že se na mě nebude zlobit, ale my to máme stejně veřejně na webových stránkách. A musím podotknout, že jsou to sponzoři se sídlem mimo Mladou Boleslav, což mě potěšilo. A odmítl jsem sponzory, kteří mi nabízeli peníze na senátní kampaň. Nechtěl jsem v nikom vytvářet pocit zavázanosti.