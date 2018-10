Konec stávkové pohotovosti na jihomoravské záchrance? Ředitel Klusák jde do důchodu

Kraj proto na rok poslal na záchranku ještě odbornou firmu Mita Thor International. Její zástupkyně novinářům řekly, že měly usmiřovat nesmiřitelné a spory měly letitou historii. Na druhé straně vyzvedly stav záchranky. „Jsou nová výjezdová stanoviště s parametry evropského záchranného systému, mají vynikající systém zdravotního vzdělávání, jeden z nejmodernějších vozových parků a kvalifikovaný kádr, takže se občanům rychle dostane kvalifikovaná pomoc,“ řekla ředitelka MTI Blanka Nerudová.

Firma ale odhalila problémy jako špatnou komunikaci a navrhla opatření. Patřilo mezi ně například zavedení personalisty, zavedení etického kodexu, systému přidělování osobních příplatků nebo systému vzdělávání vedoucích lékařů.

Důležité budou organizační schopnosti nového šéfa

Krajský radní Milan Vojta (ANO) řekl, že ve výběrovém řízení jsou standardní požadavky jako vysokoškolské vzdělání. „Není však nutné, aby byl nový ředitel lékař. Musí mít organizační schopnosti. Uchazeči musí předložit koncepci vedení záchranky pro případ, že by byli vybráni,“ vysvětlil Milan Vojta. Podle něj bude uchazeče hodnotit odborná komise složená z odborníků a politiků.

Předseda zdravotnických odborů Bohuslav Zrza sdělil, že ve chvíli odchodu ředitele Klusáka rezignuje na funkci šéfa odborů a zůstane řadovým odborářem. Zatím není jasné, jestli stávková pohotovost na záchrance odchodem Milana Klusáka skončí, ukáže to až výběr nového ředitele.

Nový ředitel musí mít podle odborářů čistý stůl

„Pokud přijde nový ředitel s čistým stolem, odvoláme ji. Pokud to ale bude někdo s návazností na bývalé vedení, jako například pan Rudolf Zvolánek, stávkovou pohotovost neodvoláme. Kvůli řediteli a doktoru Zvolánkovi to celé začalo, když nekomunikovali s odbory, takže by to tím dál pokračovalo,“ objasnil Bohuslav Zrza.

Klusák vedl záchranku devět let. „Poslední čtyři roky byly pod obrovským tlakem ze strany některých zaměstnanců, jejichž cílem je můj odchod z pozice,“ řekl Milan Klusák. Na další etapu svého života se prý těší. Umožní mu to zklidnit se a věnovat se svým zálibám.