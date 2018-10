Některé obce neměly od revoluce jiného starostu. Kuchařovice u Znojma čeká změna po 28 letech

„Možná mi běhá mráz po zádech, protože vlastně ukládám do archivu to, co jsem celých osmadvacet let dělal,“ odpovídá na otázku, jak mu je, když balí své věci z kanceláře.

Paradoxně se nikdy netoužil stát politikem. Po revoluci v roce 1989 se ale nechal přemluvit a kandidoval za Občanské fórum. „Kývl jsem s tím, že půjdu z posledního devátého místa na kandidátce. A dopadlo to, jak to dopadlo,“ popisuje Mlejnek. Místní ho pak ve volbách zvolili sedmkrát za sebou.

Zpočátku prý bylo nejtěžší se zorientovat, jaké má vlastně pravomoce. Od svého prvního zvolení ale věděl, že chce podporovat společenský život v obci. Za největší úspěch považuje starosta to, že se podařilo do obce vrátit základní školu.