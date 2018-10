Kdysi radil iráckému ministru obrany. Nyní si elitní voják odpyká 5,5 roku vězení za brutální útok

Bývalý voják se obhajoval špatným psychickým stavem. Soud však jeho tvrzení zpochybnil. Odmítl, že by byl muž v době incidentu nepříčetný.

Odvolací soud dnes mírně zmírnil muži právní kvalifikaci na pokus těžkého ublížení na zdraví, z toho důvodu mu i snížil o půl roku trest. Soudci přitom poukázali na to, že obžalovaný má sklony k násilnému chování, již dříve měl konflikty se zákonem a dopustil se také domácího násilí, uvedl předseda senátu Vladimír Štefan.

Incident se odehrál v říjnu 2016 poblíž restaurace v Sokolnicích, kde na trojici mužů Faltýnek bezdůvodně zaútočil dřevěnou tyčí. Útok zachytily i bezpečnostní kamery. Muži dostali rány do hlavy a dalších částí těla, jeden z nich měl zlomený kotník a otřes mozku, podle soudu šlo o razantní útok. Potyčku ukončili až svědci. Faltýnek poté napadení oznámil na policii.

Byl jsem zmatený, tvrdil útočník

Obžalovaný se hájil tím, že byl v době útoku zmatený, dezorientovaný a na čin si nepamatuje. Tvrdil, že ho dříve napadli jiní útočníci a je podle něj možné, že si s nimi mladíky spletl. Podle obhajoby trpí závažnou duševní poruchou, která se u válečného veterána rozvinula po opakovaných dramatických zážitcích ze zahraničních misí.

Soud to však odmítl. Poukázal i na výpovědi svědků, kterým se obžalovaný po útoku svěřil s tím, že se s někým porval. „Obžalovaný dlouhodobě působí v armádě v řídících funkcích, vystupuje v pozici velitelské s plněním náročných úkolů. Poté, co došlo k tomuto skutku, najednou předstírá, že si nic nepamatuje. Lékaře však navštíví až s týdenním odstupem. Až poté, co zjišťuje závažnost celé situace, na to nasedají psychiatrické potíže,“ uvedl předseda senátu.

Faltýnek má za sebou jako voják zahraniční mise v Iráku, Kosovu a Afghánistánu, mimo jiné patřil jako důstojník mezi poradce iráckého ministra vnitra. Od incidentu je postavený mimo službu. Nejméně dvakrát byl od té doby hospitalizován kvůli špatnému psychickému stavu.

U soudu uvedl, že pobírá invalidní důchod a trpí posttraumatickými poruchami. Rozhodnutí soudu si osobně nakonec nevyslechl, soud požádal o jednání v jeho nepřítomnosti s tím, že je pod vlivem léků. Znalci již dříve u krajského soudu potvrdili, že Faltýnek netrpí žádnou posttraumatickou stresovou poruchou. Obhajoba se ale dožadovala revizního znaleckého posudku, který došel k jiným závěrům.