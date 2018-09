Bourání mostu v Rudolicích na rok zkomplikuje spojení s Mostem

„Do nosné konstrukce zatékalo, docházelo ke korozi výztuže a následně k odlamování krycí vrstvy betonu,“ popisuje závady stavbyvedoucí Marcel Návojský.

Mostovku už dělníci rozbíjejí, její části ale budou na zem snášet vždy jen v noci. Vlaky budou mít po tu dobu výluku. Kromě trati práce komplikuje i přilehlá silnice, řeka a cyklostezka.

Most spojuje Rudolice s centrem Mostu od roku 1969. Dlouhý je 86 metrů, široký deset a vysoký osm metrů. Poslední větší opravou prošel naposledy před 15 lety. V posledních letech tam ale vzrostla doprava, denně přes most projedou desítky nákladních aut.

Cesta se protáhne na 4,5 kilometru

Do centra to měli lidé z Rudolic přes most zhruba kilometr, nyní musí kvůli objížďce ujet skoro 4,5 kilometru. „Jinak to nejde, ten most byl v dezolátním stavu,“ uznává obyvatel Rudolic Jan Polák.

Most je jen několik metrů od jeho domu, stejně jako další lidé z okolí tak musí při cestě domů projíždět stavbou. „Nic s tím nenaděláme, akorát je všude prach, je to šílené,“ dodává Polák.

Omezení potrvá zhruba rok. Nový most se začne stavět v polovině října. Stát bude zhruba 74 milionů korun, město ale zaplatí jen část, většinu uhradí Státní fond dopravní infrastruktury.