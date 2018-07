Čapkovu vilu na Vinohradech před rekonstrukcí navštívily stovky lidí

Lidé si mohli poprvé prohlédnout budovu, ve které se scházeli první československý prezident Tomáš Garrigue Masaryk, Ferdinand Peroutka a další osobnosti první republiky. Návštěvníci přijeli nejen z Prahy, ale i z jiných měst. Vzhledem k omezenému prostoru uvnitř vily vstupovali dovnitř každých deset minut v menších skupinách.

„Jsem strašně rád, že jsem to viděl. Nechápu, proč to pět let trvalo, než jsme se sem mohli podívat,“ řekl po prohlídce jeden z členů Společnosti bratří Čapků Jiří Karel Klika. Na pražské Vinohrady přijel ze Staré Hutě, kde měl Čapek své letní sídlo. Podle něj patří tento slavný spisovatel mezi největší osobnosti české historie a kultury. Doufá proto, že se vila veřejnosti co nejdříve otevře už napořád.

V některých místnostech je vestavěný nábytek, jinak je budova téměř prázdná, protože Praha 10 chystá její celkovou obnovu. V novém by se mohla vila představit nejpozději v roce 2021.