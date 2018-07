Plzeň chce po prezidentovi parkovné. „Klidně ho těm ubožákům zaplatím ze svého,“ vzkázal Ovčáček

Podle pana Ovčáčka jsme prý my, radní města Plzeň, političtí ubožáci, a to jen proto, že jsme si dovolili rozhodnout dle našich kompetencí. Státní úředník by v žádném případě neměl urážet demokraticky zvolené představitele samosprávy. Věřím, že ho prezident vyzve k omluvě!