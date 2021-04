Jaroměř truchlí, technické muzeum si odvezlo historickou lokomotivu

V minulosti bývaly dvakrát nebo třikrát ročně. Letos byl depozitář otevřený vždy od čtvrtka do neděle od 1. 6. do 29. 10.

Conrad Vorlauf – což je jméno upomínající nejen na oběšeného starostu středověké Vídně, ale také na doby, kdy každá lokomotiva nesla kromě číselného označení i pojmenování – se po 25 letech stěhuje z Jaroměře do Chomutova. Ráno pro něj k jaroměřské výtopně přijel šestinápravový valník.

Společnost železniční výtopna Jaroměř opravovala parní lokomotivu z roku 1873 posledních 25 let. Nejprve ji rozebrala a posledních dvanáct let postupně rekonstruovala a dávala znovu dohromady. Podle Národního technického muzea je v současnosti lokomotiva sestavená zhruba z poloviny, což považuje za příliš pomalý postup.

Odjezd svého pokladu nesli Jaroměřští těžce. „Je to neskutečná nespravedlnost a neúcta k naší práci. Je to naše láska, věnovali jsme její opravě několik let práce. Nikdy nás ani nenapadlo, že k něčemu takovému může dojít,“ řekl Pavel Černý ze Společnosti železniční výtopna Jaroměř.