Antimonopolní úřad zrušil hradecký tendr na autobusové dopravce

Podle ÚOHS obsahoval tendr na dopravce několik netransparentních a diskriminačních požadavků. Úřad kritizoval například poplatky za vjezd na autobusová nádraží, která mnohde vlastní soukromníci, nebo přesnou specifikaci autobusů, která náhodou odpovídala vozovému parku jednoho z uchazečů. Zmínil i konkrétní stroje na jízdenky, které už jeden z dopravců používá a ostatní by si je museli teprve pořídit.

Kraj s tím ale nesouhlasí a chce proti rozhodnutí ÚOHS podat rozklad. Tvrdí, že podobné podmínky v jiných krajích prošly. Zadávací podmínky tendru, který má vybrat dopravce pro léta 2017 až 2026, kritizují i autobusové odbory. Tendr podle nich neřešil růst platů řidičů, rozhodnutí úřadu proto přivítaly.

Odbory: Zadávací řízení bylo připravené diletantsky

„Potvrdilo se, že jsme při kritice tendru měli pravdu. Zadávací řízení bylo připravené diletantsky a byl to paskvil, který by znamenal pro řidiče jen bídu a utrpení,“ řekl odborový předák ve společnosti BusLine Jiří Kuchyňka. Nová soutěž by podle něj měla být vypsána podle jednotné metodiky zadávání autobusových tendrů v celé ČR. Námitky proti tendru podaly také některé dopravní společnosti.