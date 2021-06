Drogově závislí se přesouvají z centra Prahy. Do okrajovějších částí je následuje mobilní ošetřovna

Počet vyměněných stříkaček podle Kociána roste, snižuje se naopak množství těch pohozených na ulici. „Také jsme první záchytná síť. Snažíme se posouvat lidi dále, do kontaktních center a léčeben. Minulý rok se nám podařilo právě několik lidí dostat přímo z terénu, z ulice do léčby. Úspěchy jsou,“ přiblížil Kocián.

Mobilní ošetřovna je poměrně nová služba, funguje už ale u pražského hlavního nádraží. Sociální pracovníci očekávají zájem i mimo centrum. „Ale nebál bych se toho, že by najednou v lokalitě vznikla nebezpečná místa. Cílem decentralizace naopak je, abychom nestahovali všechny do jednoho místa,“ popsal Kocián. Dostupná bude služba jen jednou týdně i proto, aby nedošlo k dlouhodobému a častému výskytu uživatelů.

Ačkoliv počet uživatelů dlouhodobě klesá, s pandemií rostl

V Praze v současnosti fungují tři kontaktní centra a tři terénní programy. „Chybí ještě některá místa, na která by mohli klienti přijít a nemuseli by směřovat jen do těchto tří míst. To by měla být hlavní síla mobilní ošetřovny, reagovat na poptávku klientů,“ uvedl Kocián.

V centru hlavního města podle něj počet kontaktů mezi klienty a sociálními pracovníky trvale klesá. V minulém roce ale došlo k poměrně výraznému nárůstu, na což měla nejspíš vliv i epidemie covidu-19 v Česku. Řada lidí přišla o práci, což mnohdy vedlo k většímu užívání látek.

„V současné době se centralizace hlavní drogové scény trochu vytrácí. Naši klienti se výrazně více rozprchli do menších míst (…) Jak bylo zakázáno cestovat, tak směřovali do míst, kde věděli, že se něco sežene,“ uvedl Kocián. Mobilní ošetřovna Drop In by i proto chtěla projekt rozšířit a spolupracovat i s dalšími pražskými městskými částmi.