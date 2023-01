V týdnu může sněžit, teploty ale vystoupají až na deset stupňů nad nulou

Mraky přinesou podle předpovědi každý den v tomto týdnu déšť nebo přeháňky. Zvláště na horách budou srážky četnější a může se tam objevit i sníh. V pondělí by se mohly večer na východě vyskytnout sněhové srážky v polohách nad šest set metrů nadmořské výšky. V úterý a čtvrtek by mohlo sněžit také v nižších polohách, nad čtyři sta metrů. V pátek a o víkendu potom zřejmě nasněží, nebo se objeví smíšené srážky zase spíše ve vyšších polohách.

Teploty budou kolísat a v jednotlivých částech země se mohou značně lišit. Na pondělí předpovídají meteorologové tři až sedm stupňů, ale na východě může teploměr ukázat až devět stupňů Celsia. V úterý budou teploty podobné. Ve středu se mírně ochladí na dva až šest stupňů nad nulou přes den, v Čechách však může být výrazně tepleji, a to až deset stupňů.

#pocasi Přes Česko postupuje k severovýchodu frontální vlna. Za dnešní den spadne většinou od 0 do 8 mm, na východě i kolem 15 mm srážek.

Sněhové srážky se vyskytnou nad 1000 m, později večer na západě nad 600 m n. m. pic.twitter.com/OiMUqsx55i — Český hydrometeorologický ústav (ČHMÚ) (@CHMUCHMI) January 9, 2023

V noci by se mohl objevit mírný mráz

Ve čtvrtek bude opět tři až sedm stupňů. V pátek se oteplí na šest až deset stupňů, ale na Moravě a ve Slezsku bude asi chladněji s teplotami mezi dvěma až šesti stupni. O víkendu a na začátku příštího týdne se teploty budou pohybovat mezi dvěma až sedmi stupni.

Mráz by se mohl objevit jen v noci, ale jen mírný. V noci na úterý očekává ČHMÚ teploty mezi nulou a plus čtyřmi stupni. Nejchladněji bude asi v noci na středu, a to mezi jedním stupněm nad nulou a minus třemi stupni. V noci na čtvrtek pak bude zase mezi plus čtyřmi stupni a nulou a v noci na pátek plus tři až minus dva stupně. O víkendu budou noční teploty mezi čtyřmi stupni nad nulou a minus jedním stupněm.