Česko zasáhnou bouřky s přívalovým deštěm

Oblačno až zataženo by mělo být ve čtvrtek už na celém území. Bouřky nejprve zasáhnou celé Čechy, pro které výstraha platí od 11:00 do 18:00. Pak se přesunou na Moravu a Slezsko, kde je výstraha vyhlášena od 15:00 do 21:00. Kromě krup a větru se zřejmě vyskytnou silnější deště než ve středu, s objemem srážek až 40 milimetrů.

Ve středu i ve čtvrtek mohou deště podle pracovníků ČHMÚ rozvodnit menší toky a zatopit sklepy či podjezdy a podchody. Vítr pak může lámat stromy a hrozí také úrazy poletujícími předměty nebo kvůli padajícím kroupám a bleskům. Lidé by si proto měli dát pozor při pohybu venku a při jízdách autem.