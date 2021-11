Do Česka přichází zima, na horách napadne za příští týden kolem čtvrt metru sněhu

Na jeho konci by mělo ležet na horách přes čtvrt metru sněhu. Některé modely ale odhadují, že by výška sněhu mohla být i dvojnásobná. To je však vzhledem k nejistotě střednědobé předpovědi zatím nejisté. Ještě komplikovanější je předpověď množství sněhu, který by se během příštího týdne měl objevit ve středních polohách. Hranice sněžení bude kolísat kolem 400 až 600 metrů.