Letní víkend a pak ochlazení. Poslední prázdninové dny budou teplotně podprůměrné

Teplý víkend

V sobotu bude polojasno, před den oblačno, na severovýchodě ojediněle přeháňky. Maxima se čekají okolo letních pětadvaceti stupňů. V neděli bude oblačnosti odpoledne od západu přibývat. Postupně meteorologové očekávají jak přeháňky, tak i bouřky, ojediněle s úhrny kolem třiceti milimetrů. V bouřkách může vítr přechodně zesilovat.

Maxima v neděli budou mezi pětadvaceti a devětadvaceti stupni Celsia, na nejteplejších místech Česka se teploty můžou dostat i na tropické hodnoty nad třicet stupňů. Takových dní bylo letos přes třicet a (s výjimkou neděle) už zřejmě do konce prázdnin nenastanou. To ale neznamená, že by se tato kolonka ve statistice pro letošní rok měla uzavřít; v posledních deseti letech se totiž tropické teploty objevily i na přelomu druhé a třetí zářijové dekády.