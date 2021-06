V neděli se přechodně ochladí, příští týden přijdou tropy

Vloni jsme první tropický den v Česku zaznamenali až 13. června, kdy bylo v Doksanech 32,9 °C. Letos jsme teplotu rovnou nebo vyšší než 30 °C naměřili zatím dvakrát, a to přesně před měsícem – 10. a 11. května. Příští týden by měl být teplotně nadnormální a nad 30 °C by se na těch nejteplejších místech v Česku mohla teplota dostat už v úterý či ve středu.