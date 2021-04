O víkendu se začne oteplovat, na horách ale pokračuje pravá zima

Každý den až do pondělí bude o stupeň nebo dva tepleji než předcházející den. Sněhové přeháňky v nižších polohách se změní v dešťové. Chvílemi bude i svítit slunce. Vítr by měl být o víkendu slabý.

Také rána budou postupně čím dál tím méně mrazivá, do neděle nicméně může ještě mrznout i v nižších polohách, příští týden už by mrazy měly provázet rána hlavně v horských údolích a mrazových kotlinách. Období, kdy se můžou na jaře ranní mrazy vrátit, ovšem trvá až do května.