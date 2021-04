Na velikonoční pondělí bude foukat silný vítr, meteorologové varují i před náledím

Studená fronta přinese do Česka v pondělí odpoledne také intenzivní srážky. Zejména v severních, středních a východních Čechách není podle ČHMÚ vyloučen rychlý přechod z deště ve sněžení už po poledni. Krátkodobě může dohlednost poklesnout i pod sto metrů.

„Večer se intenzivní sněhové přeháňky s poklesem dohlednosti a přechodnou tvorbou sněhové pokrývky mohou vyskytnout hlavně na horách severní Moravy a Slezska,“ předpokládají meteorologové.

V pondělí večer by se měl vítr uklidnit a ustat by mělo i sněžení. V noci na úterý ale bude kvůli nízkým teplotám hrozit v celém Česku vznik náledí. Opatrní by proto měli být řidiči, ale i chodci. Starší nebo méně mobilní lidé by podle meteorologů měli od pondělního podvečera do úterního dopoledne omezit vycházení ven.