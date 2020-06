Výšková tlaková níže přinese proměnlivé počasí. Jak tento fenomén funguje?

Odpověď je vcelku jednoduchá. Na klasické přízemní povětrnostní mapě (kterou ukazujeme běžně i v relacích o počasí) najdeme tlakovou výši. Tedy situaci, která by měla přinášet právě málooblačné počasí zpravidla beze srážek.

Nicméně pro utváření počasí je důležité nejen to, co se děje u země, ale co se děje v celém vertikálním rozsahu troposféry (tedy spodní vrstvy atmosféry sahající u nás zhruba do výšky 11–⁠12 kilometrů). Pokud se ve střední troposféře (tedy typicky mezi 3 a 7 kilometry) nachází tlaková níže, je zaděláno na velkou oblačnost a často i srážky.

Jak fungují změny počasí

V takovém případě registrujeme v těchto hladinách atmosféry chladnější vzduch než v okolí. V dané oblasti pak existuje rychlý pokles teploty vzduchu s výškou, což podporuje výstupné pohyby, které přispívají k tvorbě oblaků a srážek. Často i vertikálně mohutné oblačnosti s výskytem přeháněk a bouřek. A právě takové počasí nás čeká v následujících dnech.

Vývoj přeháněk a bouřek je obvykle podpořen denním chodem teploty, tedy jsou častější v odpoledních hodinách, kdy se spodní vrstva vzduchu u země nejvíc prohřeje. Nicméně úplně vyloučit se nedají v kteroukoliv denní dobu.