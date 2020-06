Česko čeká chladný a deštivý víkend

Nadcházející víkend by měl přinést déšť. Jako obvykle ale nemůžeme čekat, že proprší všude v Česku. Kde by to mohlo opravdu platit, jsou Krušné a Jizerské hory, Krkonoše a některá místa na západě a severu Čech. Zbytek země bude mít sobotu přes den většinou bez deště nebo jen s přeháňkou, píše meteoroložka Taťána Míková.