Policie hledá osmiletého Nikolase Horáka z Plzně

„Dnešního (čtvrtečního) dne ve 12:00 si přišla matka vyzvednout syna ze školy v Plzni, ale ten se tam již nenacházel. A od té doby není znám jeho pohyb,“ uvedli policisté na svém webu. „U pohřešovaného chlapce se jedná o opakovaný útěk a mohl by se pohybovat na území města Plzně. Ale není vyloučeno, že by mohl vycestovat i mimo krajské město. Chlapec by mohl využívat hromadnou městskou dopravu nebo autobusové spoje,“ doplnili.

Pohřešovaný chlapec je asi 150 centimetrů vysoký. Má hubenou postavu, rovné černé vlasy a hnědé oči. Na sobě má zřejmě modrou zimní bundu, oranžového kulicha, hnědé šusťákové kalhoty a černé boty. U sebe má asi také batoh žlutočerné barvy s autíčky. „Informace vedoucí k nalezení chlapce uvítáme na lince 158 nebo na jakékoliv policejní služebně,“ sdělili policisté na Twitteru.