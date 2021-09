Soud vyslechne 120 svědků kvůli zmanipulovaným IT zakázkám s čtvrtmiliardovou škodou

Olomoucký krajský soud otevřel rozsáhlý případ třinácti údajně zmanipulovaných veřejných zakázek na informační systémy se škodou zhruba čtvrt miliardy korun. Obžalobě čelí 24 lidí, především zástupců IT společností, a firmy Tesco SW a Eunice Consulting. Podle obžaloby po vzájemné dohodě ovlivňovali veřejné zakázky s cílem zvýhodnit vybranou společnost. Soud do konce roku nařídil celkem 32 jednání, vyslechnout chce do této doby vyslechnout i 120 svědků.