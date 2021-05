Olomoucký magistrát stále čelí kybernetickým útokům. I přes nepříjemnosti ale úřad funguje

S odstraněním problémů pomáhají magistrátu tři odborné firmy. „Útočníci jsou vždy o kousek před námi. Jediné, co můžeme dělat, je, že se snažíme srovnávat krok. Jsou to zločinci, kteří se snaží vydělávat peníze,“ řekl systémový inženýr Pavel Škorpil.

Poprvé zaútočili hackeři na začátku dubna. Podařilo se jim zablokovat data magistrátu. Za dešifrování systému požadovali 100 tisíc dolarů ve virtuální měně. Radnice nezaplatila, i proto útočníci vyřadili z provozu také městský web. „Útoky se opakují, ale není to už nic tak destruktivního, jako byl ten prvotní útok,“ uvedl Folta.

Útoky tak komplikují chod radnice. „Kolegové z IT oddělení nás neustále upozorňují na neotvírání mailů, hlavně podezřelých mailů, takže se stává, že možná neotevřeme i maily, které hackerskými nejsou,“ přiblížila vedoucí oddělení evidence obyvatel Hana Kovácsová.

Obyvatelé města by ale neměli boj s hackery významně pocítit, fungují už téměř všechny služby. V úterý se například do chodu dostal vyvolávací systém pro výdej dokladů. Výjimkou je on-line rezervační systém, lidé se nemohou předem objednat například k vyzvednutí občanského průkazu. „Jakmile bude všechno v pořádku, tak bude umožněno objednávání přes internet. Je to v současné době nejproblematičtější věc. Často se lidé ptají hlavně kvůli pasům,“ přiblížila Kovácsová.

Náklady na odstraňování škod napáchaných hackery magistrát zatím nevyčíslil. Případ nadále vyšetřuje policie.