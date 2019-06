Čepický: Je načase vrátit Praze trolejbusy

Chceme-li tedy v Praze reálně zlepšit životní prostředí v ulicích, je třeba (krom logického rozvoje tramvají v nejsilnějších směrech) konečně bouchnout do stolu a otevřeně si říct: Zrušit trolejbusy v Praze bylo chybou, trolejbus je moderní a ekologický dopravní prostředek za rozumné peníze, který má hlavnímu městu co přinést. A konečně začít něco dělat.

Testování moderních elektrobusů a parciánlích trolejbusů a jejich postupné vylepšování je sice chvályhodné, ovšem cesta k cenově i funkčně použitelným elektrobusům jakožto náhradě autobusů může být ještě nesmírně dlouhá, tedy pokud takový vůz vůbec bude vyvinut. Navíc se současnou technologií výroby a likvidace baterií bude jejich ekologický přínos vždy diskutabilní.

Naopak moderní 100% trolejbusy jsou technologií, která je prověřena více než stoletím vývoje a bezproblémového provozu po celém světě od Ameriky po Rusko. Příklad si ale nemusíme brát tak daleko. Trolejbusy v České republice úspěšně provozují: Brno, Ostrava, Plzeň, Ústí nad Labem, Teplice, České Budějovice, Jihlava, Pardubice, Hradec Králové, Chomutov s Jirkovem, Zlín s Otrokovicemi, Mariánské Lázně a Opava. Ve většině měst se jedná o moderní a rychlý dopravní prostředek. Tak proč by to nešlo v Praze. Na rozdíl od elektrobusů nemusíme čekat na žádný další vývoj, funkční řešení je zde tady a teď. Co vy na to, pane primátore Hřibe, pane radní pro dopravu Scheinherre?