Továrny odcházejí ze Slezska do Číny, protože nemají vodní kanál, tvrdí šéf asociace k propojení Dunaje a Odry

Skalický je přesvědčený, že kanál Dunaj-Odra-Labe pomůže republice, která trpí suchem. „Nebude-li stát schopný připravit koridor, tak musí během jednotek let začít budovat něco jiného, co obyvatelstvu zabezpečí vodní komfort. Teď hned. Kanál v sobě spojuje energetiku, dopravu, hospodaření s vodou. Nenajdeme lepší projekt, který by to řešil,“ domnívá se Skalický.

Koridor Dunaj–Odra–Labe podle něj dokáže území ochránit před nedostatkem vody i před záplavami: „Stavět se bude po etapách. Můžeme začít třeba protipovodňovými opatřeními u Olomouce, Troubek, Kroměříže.“ Obec Troubky se stala symbolem ničivých povodní v roce 1997; mohutný příval z rozlité Bečvy tam doslova smetl na 150 rodinných domů, v jejich troskách zahynulo devět lidí.

Výstavba kanálu podle Skalického pomůže i průmyslovému Slezsku: „Je to jediná průmyslová oblast nad pět milionů obyvatel v Evropě, tedy včetně polské části, která nemá vodní cestu. Nedají se tam vyrábět nadrozměrné náklady, nedají se dopravovat. Proto je to oblast handicapovaná a proto odtamtud odchází fabriky do Číny.“