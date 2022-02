Ostravští skauti chtějí získat pozemek pod klubovnou. Radnice z ceny slevit nemůže, pořádají sbírku

Na stejné adrese v Zábřehu sídlí ostravští skauti společně s turistickým oddílem už třicet let. Sami zrekonstruovali starou klubovnu, která jim patří. Pozemek, na kterém stojí, je ale města. Chtějí jej proto odkoupit. Aby stavba i pozemek patřily jednomu vlastníkovi, doporučuje i občanský zákoník.

„Podali jsme oficiální žádost, kde jsme sepsali celou historii našeho snažení a našeho financování. Požádali jsme o shovívavost a o převod nebo odkup za nějakou rozumnější cenu, protože jsme nezisková organizace a děláme to všichni zadarmo,“ popsal situaci vedoucí Turistického oddílu mládeže Čmoudík Rostislav Kašovský.

O převodu pozemku musí rozhodnout zastupitelstvo, zní z obvodu

Soudní znalec pozemek o téměř dvou stech metrech čtverečních vyhodnotil na 150 tisíc korun. Na to ale oddíly peníze nemají. „Jsme ochotní samozřejmě městskému obvodu nabídnout, a taky jsme s tím přišli, různé dobročinné akce. Umíme sbírat odpadky, starat se o Bělský les,“ řekl Kašovský.

Podle městského obvodu Ostrava-Jih ale pozemek nejde prodat pod cenou stanovenou soudním znalcem. „Jednoduše nemůže prodat pozemek za nižší cenu, než je v místě a čase obvyklé, porušil by tím předpisy města Ostravy a také zákon o obcích. Městský obvod v tomto nemá pravomoc pozemek darovat, museli by se obrátit na statutární město Ostrava a o záměru by rozhodovalo zastupitelstvo,“ uvedla mluvčí obvodu Gabriela Gödelová.

Ostrava-Jih je totiž jen správcem nemovitosti, majitelem je právě město Ostrava. Skauti by tak museli podat novou žádost. To teď zvažují, zatím ale založili sbírku, aby si odkup pozemku mohli dovolit. Rodiče už přispěli více než osmdesáti tisíci korun.