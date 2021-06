Třetí australský mediální dům uzavřel dohodu s Facebookem a Googlem. Budou mu platit za zprávy a klipy

Smlouvu uzavřela podle nového australského mediálního zákona, který v zemi začal platit začátkem roku. Dohodu s velkými technologickými společnostmi z USA tak nyní mají uzavřenou všechny tři největší australské mediální domy.

Finanční podmínky dohody společnost Nine stejně jako její konkurenti nesdělila. Na základě smlouvy bude po dobu pěti let poskytovat články a klipy platformě pro licencování zpráv Google News Showcase. Podobné službě Facebooku budou k dispozici tři roky.

„Tyto dohody přispějí k podpoře žurnalistiky světové úrovně, díky níž se našemu podnikání daří,“ uvedl v e-mailu zaměstnancům šéf společnosti Nine Entertainment Mike Sneesby. Firma vlastní hospodářský list Australian Financial Review, deník The Sydney Morning Herald a volně šířený televizní kanál Nine.