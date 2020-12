Na začátku jsem šla pokaždé na kobereček, říká Písařovicová. Po 16 letech v ČT končí

Písařovicová věří, že během 16 let jako novinářka dospěla. Stále však nachází momenty, které si říkají o víc sebevědomí.

„Když si vybavuji svoji první relaci, kterou jsem moderovala, to byla Ekonomika ČT24, tak doufám, že neřeknu nic zlého, ale byla jsem prakticky po každém vysílání na koberečku, protože mi nešly vůbec rozhovory, a s tehdejší šéfovou ekonomické redakce Vlaďkou Růžičkovou jsme si to vždycky vyříkávaly. Tedy ona mluvila, já jsem plakala,“ vypráví.

„Zprávy jsou jiné, dnes máme daleko víc příběhů“

Písařovicová připouští, že vysílání může být emocionálně velmi náročné. „Pamatuji si, že když přišli čeští vojáci v Afghánistánu o život, tak jsem byla ráda, že zrovna ten den v Událostech mám menší roli než hlavní moderátor a že to všechno byla na Marcele Augustové. To si pamatuji, že se mi slzy draly do očí,“ uvedla.

„Naposledy když jsme byli svědky úmrtí české vojákyně, tak mě to také dojímalo. Jsou to většinou věci, které souvisí s koncem života nebo s malými dětmi, které jsou třeba nemocné,“ vysvětluje. Žádný politik ji ale k slzám nedohnal, dodává.

Hodně štěstí, Danielo! Po 16 letech se s @CzechTV rozhodla rozloučit Daniela Písařovicová. Začínala v ekonomické redakci ČT24 a postupně se stala moderátorkou Událostí i UK. Byla skvělá. A bude dál, ať bude dělat cokoli. Od ledna na ČT bez Daniely. Díky za všechny Tvoje zprávy! pic.twitter.com/AuoHK3NrAu — Česká televize (@CzechTV) December 11, 2020

Zprávy se za 16 let jejího působení v ČT změnily. „Na první pohled byly jiné. Dnes tam máme daleko víc příběhů, víc se snažíme přiblížit k lidem tím, že točíme jejich záležitosti a životní osudy, což tehdy nebylo. Tehdy to bylo hodně postavené na datech a vyjádřeních od politiků,“ popisuje.

Zpravodajství i StarDance

Za nejvíce stresující vysílání považuje předvolební Superdebatu. „To jsem se hrozně bála, protože jsem byla před první takovým veledůležitým úkolem, alespoň z mého pohledu, a bála jsem se, že můžu pokazit práci všem lidem, kteří na tom se mnou spolupracovali,“ uvedla.

Písařovicová s televizí spolupracovala od roku 2004. Moderovala Studio ČT24, Interview ČT24 a mimořádná vysílání v případě významných politických a společenských událostí. Za rok 2010 byla oceněna cenou TýTý v kategorii Objev roku. Začínala v ekonomické redakci a postupně se stala moderátorkou Událostí a Událostí, komentářů. V roce 2018 se účastnila také taneční soutěže StarDance, skončila před branami finále.