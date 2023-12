Luc Besson přivezl DogMana. Film o chlapci zavíraném ke psům podle něj povzbudí

„Inspiroval mě krátký článek, který jsem četl v novinách. O otci, který svého syna pět let zavíral do psího kotce. Ten příběh mnou otřásl, ale nejde o hlavní téma filmu,“ uvedl Besson v rozhovoru pro Českou televizi. Do Česka přijel na pozvání právě skončeného Festivalu francouzského filmu.

Na svůj dvacátý celovečerní počin je prý pyšný. „Hodí se do dnešní doby, se všemi těmi traumaty v dnešní společnosti. Ten film člověka povzbudí,“ míní. Na otřesném případu ho nejvíce zajímalo, jak takové dětství na člověka zapůsobí mentálně.

Dospělý hlavní hrdina v podání amerického herce Caleba Landryho Jonese účinkuje jako herec. Chvíle štěstí na divadle se střídají s těmi, kdy ho žene smutek, bolest a touha po trestání bezpráví. Jeho darem i zbraní je oddanost jeho psů.

„Utrpení je něco, co máme všichni společné, a jediný protijed proti němu je láska. Společnost vám nepomůže, ale láska má schopnost léčit. V tomto případě je to láska ke komunitě psů,“ uvedl Besson. K filmu napsal také scénář. A měl šanci za něj získat svého prvního Zlatého lva na festivalu v Benátkách, který DogMana vybral do hlavní soutěže.

O Formanovi na filmové škole slyšet nechtěli

Bessonova filmografie zahrnuje tituly jako Magická hlubina, Brutální Nikita, Pátý element, Leon či sérii Taxi. „Svůj první film jsem natočil v devatenácti letech,“ připomněl režisér v rozhovoru svou postapokalyptickou sci-fi Poslední bitva. Filmovou práci okoukával na place, když tahal bedny a nosil svačiny.

„Pokoušel jsem se dostat na filmovou školu. U pohovoru mi ale položili jedinou otázku a já odpověděl špatně. Během minuty mě vyhodili. Řekli mi, že nemám na téhle škole co dělat. Zeptali se mě, kdo jsou moji oblíbení režiséři. A já udělal tu chybu, že jsem Miloše Formana vyjmenoval třikrát. To se jim nelíbilo.“

K Česku ho váže nejen vzor v představiteli československé nové vlny, který po emigraci prorazil v Hollywoodu. Natáčel tu Johanku z Arku s Millou Jovovichovou v hlavní roli a připadla mu také soška (dnes už neudělovaného) Českého lva za nejlepší zahraniční film roku 1994. Získal ji akční snímek Leon o zabijákovi, který se stane neochotným ochráncem dvanáctileté holky.