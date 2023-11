Zemřela Zdena Hadrbolcová, herečka z filmů Páni kluci či Už zase skáču přes kaluže

Zdena Hadrbolcová chtěla být novinářkou, zatímco její otec si pro ni vysnil dráhu lékařky. Nakonec ale po maturitě na francouzském gymnáziu nastoupila na DAMU, kde začala studovat režii.

Po prvním ročníku nicméně dala na radu Vlasty Fabiánové a přešla na herectví. Po absolutoriu školy se Hadrbolcová na tři desetiletí stala členkou souboru tehdejšího Divadla S. K. Neumanna (ztvárnila zde mimo jiné Soňu v Čechovově Strýčku Váňovi nebo Růženku v Měsíci nad řekou).

Na počátku devadesátých let Hadrbolcová zamířila do Činoherního klubu, odkud zanedlouho přešla do angažmá v Městských divadlech pražských. Od roku 1997 pak působila v Divadle Na zábradlí. Diváci ji tam mohli spatřit například v Pitínského Matce nebo jako statkářku Petrinovou v dramatu Platonov je darebák!