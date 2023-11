Každý se musí spolehnout na sebe, v tom je celý život sám, říká Ivana Chýlková

Taneční soutěž StarDance pokračuje na obrazovkách České televize až do finále 16. prosince, Ivana Chýlková se show zúčastní ale už jen v publiku. Z účasti si neodnáší jen kroky waltzu, quickstepu či paso doble, který natrénovala, ale už nestihla divákům předvést, ale také svou vůbec první zkušenost s účinkováním v přímém přenosu.

„Neudělalo to se mnou vůbec nic, to se mi dokonce stalo poprvé. Když máte třeba před premiérou, máte takové vnitřní vzrušeníčko, ale tady jsem neměla vůbec nic. Jenom jsem se těšila. Když jsem přišla na Výstaviště, odkud se vysílá, hrozně mě překvapilo, jak je to malý, že to má podobný počet lidí, na které jsem víceméně zvyklá z Činoherního klubu. A tam moje představivost skončila. Vůbec jsem si nepředstavovala, že to jde dál do televize, měla jsem takový domácí pocit,“ podělila se herečka o své dojmy.

Dodává, že od nervozity jí možná pomohlo i to, že nemínila měnit profesi herečky za profesi tanečnice, šla si „fakt jenom trsnout“.

Blízký Billy Elliot

Poblíž tance svým způsobem navíc zůstává díky muzikálu Billy Elliot v Divadle J. K. Tyla. Adaptace, stejně jako stejnojmenná filmová předloha, vypráví o jedenáctiletém chlapci, který v osmdesátých letech vyrůstá v hornické osadě v Anglii. Město je obležené policií kvůli stávce, Billyho vrstevníci se učí boxovat a on v sobě objeví vášeň pro tanec.

„Na základě úspěchu filmu bylo napsáno tohle divadelní představení, které se hrálo v Londýně, kde jsem ho viděla shodou okolností v průběhu let pětkrát. Vždycky, když jsem jela do Londýna, musela jsem prostě jít na Billyho Elliota, byl vynikající. Takže když jsem pak dostala nabídku, říkala jsem si, že to snad ani není možný,“ podotýká Ivana Chýlková.

V plzeňském nastudování alternuje s Lucií Žáčkovou roli paní Wilkinsonové, učitelky tance, která hlavního hrdinu v jeho snu podporuje. „Ten příběh, autenticita, to, že když někdo po něčem touží, tak že si to nemá nechat vymluvit,“ přibližuje Chýlková, co ji na Billy Elliotovi zaujalo. „Máte totiž celý život kolem sebe tisíce radílků, kteří vám vysvětlujou, co, proč a jak nejde. Ale když máte pocit, že byste to měl zkusit, tak byste měl pro to udělat všechno. Třeba to nevyjde, ale vy už si nikdy nevyčítáte, že jste to nezkusil.“