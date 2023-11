Láska, vzdor a smrt vrací na jeviště E. F. Buriana. Novátorského divadelníka s levicovým myšlením

E. F. Burian byl průkopníkem voicebandu, tedy sborové recitace s hudebně stylizovanou a výrazně rytmizovanou mluvou. Blízko měl k lidové poezii, pro divadlo zpracoval například montáž lidové poezie z tvorby Karla Jaromíra Erbena. Ohlas na tuto inscenaci s názvem Vojna dal impuls básníkům Františku Halasovi a Vladimíru Holanovi k sestavení antologie lidové poezie Láska a smrt. A tato sbírka se zpětně stala základem pro Burianovu montáž Láska, vzdor a smrt z roku 1946.

Koláž lidových písní a recitace vychází z motivů lidové hudby, ale i jazzu a dalších žánrů. Bíle nalíčení herci se proměnili ve smíšený pěvecký sbor. „Z naší strany to vyžaduje velikou disciplínu, velikou týmovost. Pan režisér nás hned na začátku upozorňoval, že doufá, že nikdo z nás nebude trpět tím, když nebudeme vybíhat na forbínu a exhibovat,“ podotýká herečka Klára Vojtková.

Herci dostali instrukce udržet neutrální výraz a snažit se nehrát. „Ale přece jenom potřebujeme lidem nějakou emoci, nějaký příběh předat. Najít balanc mezi tím, aby to nebyla klasická činohra, aby to bylo trošku něco jiného, bylo docela těžké,“ dodal herec David Vaculík.

V kontrastu k bíle oblečeným a nalíčeným hercům jsou dva neherci v černém. Seniory vybrali divadelníci z řad příznivců Slováckého divadla. Po celou dobu mlčí, přesto musí znát každé zpívané i recitované slovo. „Na určitou dobu máme jistou akci. Stát, otočit se, jít k sobě, od sebe. Vyznat se v tom je docela obtížné,“ připouští neherečka Eva Gazárková.

Nové pojetí divadla

Spolu se svým kolegou představuje pár, o němž hra vypráví. „Je to velmi dramatický příběh jednoho vztahu, ale bylo by zjednodušení to zúžit jenom na tuto rovinu. Je to vlastně vyprávění o lásce, emocionalitě,“ upřesnil režisér Lukáš Brutovský. Vizuální stránku inscenace ozvláštnilo použití kamery a televizních obrazovek, které nabízejí detaily z různých úhlů pohledu.

Také E. F. Burian experimentoval s projekcí. Jeho divadlo D34 bylo v meziválečné éře místem novátorských inscenačních postupů. Například za předchůdce Laterny magiky se dá považovat takzvaný theatergraph, kombinující promítaný obraz a jevištní akci. Burian v jedné z inscenací například promítal na průhledný tyl, za nímž stáli herci.