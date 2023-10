Pokud se chce AI na našich textech učit, ať nekrade, žádají literáti. Rozsudek může mít celosvětový dopad

Největší porušení autorského práva v dějinách, tvrdí nositel Man Bookerovy ceny Richard Flanagan, který v databázi Books3 našel přes deset svých knih, včetně oceněného románu Úzká cesta na daleký sever (jediný titul, který od něj dosud vyšel i v češtině). S jeho názorem souhlasí i další spisovatelé.

„Je nutné zarazit tuto krádež, jinak zničíme naši cennou literární kulturu. Aby byla literatura zachována, musí mít autoři možnost kontrolovat, zda a jak jejich díla umělá inteligence využívá,“ žádá Mary Rasenbergová, výkonná ředitelka Sdružení autorů (The Authors Guild), největší americké profesní organizace pro spisovatele.

Mluvčí společnosti Bloomberg podle agentury Reuters v reakci na žalobu uvedl, že společnost nepoužívá Books3 k trénování komerčních verzí svého jazykového modelu BloombergGPT, ačkoli tuto databázi používá k trénování výzkumného modelu.

Zákaz učení AI? Ne, říkají Topol i King

AI se v databázi Books3 trénuje i na dílech českých autorů, těch nežijících i žijících. Například na anglických překladech knih Václava Havla, Bohumila Hrabala nebo Jáchyma Topola.

Postoj posledně jmenovaného prozaika ke strojové konkurenci je tolerantnější než u jeho zahraničních kolegů: „Moje reakce byla spíš údiv než zděšení. Prostě chci číst dobré věci, jestli to napsal šedesátiletý Jamajčan, pětadvacetiletá holka ze Žižkova, nebo umělá inteligence, je fuk.“

Podobně na vývoj nejnovějších technologií a jejich zásah do literatury pohlíží i třeba Stephen King. „Měl bych zakázat, aby se počítače učily na mých příbězích?“ položil si řečnickou otázku v časopisu The Atlantic. „Ani omylem. (…) Je to jako snaha odvrátit průmyslovou revoluci tím, že kladivem rozmlátíme parní stroj.“

Literární vědec Karel Piorecký nevidí nástup umělé inteligence jako konkurenční boj kdo s koho. „Umělá inteligence bude vždycky produkovat průměrné texty a člověk tady vždycky bude od toho, aby přicházel s inovacemi,“ domnívá se.