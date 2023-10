Robert De Niro v osmdesáti debutuje v seriálu. Užívá si argentinské nadávky a jídlo

Seriál Nada (v překladu Nic) se podle anotace točí kolem jídla a kulturních střetů. Výraz „nada“ má pod svým jménem uvedeno na vizitce excentrický gastronomický kritik Manuel, který si tak dělá legraci ze společenských škatulek. Že opravdu neumí „nic“, si uvědomí, když zemře žena, která se o něj čtyřicet let starala jako hospodyně i osobní asistentka. Na její místo Manuel najme nezkušenou dívku z Paraguaye, musí ji ale od základu naučit vše o svém vkusu i různých gastronomických záležitostech.

Kulturní střet čeká kritika také s americkým spisovatelem Vincentem, který ho přijede do Buenos Aires navštívit. Manuela hraje Luis Brandoni, literáta ze zámoří představuje Robert De Niro, herecké kolegy prý pojí přátelství i ve skutečném životě.

De Niro v pěti půlhodinových epizodách objevuje argentinské hlavní město a tamní gastronomii, jako jsou steaky „bife de chorizo“ nebo karamelový krém „dulce de leche“. Učí se ale i pestré nadávky. „De Niro v seriálu opravdu rád mluvil španělsky. Sám si o to řekl. I proto jsme dali dohromady seznam argentinských nadávek a jejich významů,“ prozradil spolurežisér a spoluscenárista Gaston Duprat.

Seriálový debut

De Niro už dříve spolupracoval se streamovacími platformami. Šlo ale o celovečerní snímky. Svou poslední nominaci na Oscara obdržel za roli nájemného zabijáka dramatu Irčan, které Martin Scorsese natočil v produkci Netflixu.

De Nirova seriálová – ať už televizní, nebo on-line – zkušenost je ale zanedbatelná. Objevil se třeba v cameo roli v komediálním seriálu Rickyho Gervaise Komparz. Započítat lze i televizní minisérii sestříhanou z filmů Kmotr, kde Robert De Niro ztvárnil mladého Dona Corleona, pozdější hlavu mafiánského klanu.

Na řadě je Zero Day

Nyní to vypadá, že Nada nebude v hercově kinematografii osamělou seriálovou položkou. V přípravě už je politický thriller s názvem vypůjčeným z informatiky – Zero Day, kde by měl podle dřívějšího zjištění týdeníku Variety De Niro hrát bývalého amerického prezidenta.

Oficiální informace mluví o příběhu ze světa v krizi a plného konspiračních teorií. Časopis The Hollywood Reporter doplňuje, že hlavní hrdina je povolán z penze, aby vedl komisi vyšetřující globální kybernetický útok.

Datum premiéry stanoveno není, Variety uvádí, že seriál se sice už začal natáčet v New Yorku, ale pak ho přerušila hollywoodská stávka scenáristů. Ta skončila nedávno po téměř půlroce.

Seriál Nada ve světové premiéře uvedl filmový festival v San Sebastiánu, kromě Latinské Ameriky by měl být k vidění také na streamovacích službách ve Spojených státech a v části Evropy.