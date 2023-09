Temný i humorný Der Process. Kafka Band zhudebnil poslední román Franze Kafky

Podle Dušana Neuwertha připomínala příprava desky literárně-hudební seminář. „Jára Rudiš s námi knihu rozebere a už při tom najdeme místa, která nás inspirují a pomohou nám děj odvyprávět. Některé písně vznikají improvizací, jiné nápady přinesou do zkušebny hudebníci. Některé skladby na albu Der Process jsou Kafkou volně inspirované. Většina textů ale vychází přímo z Kafky,“ uvedl.

Der Process je, stejně jako předchozí nahrávky, koncepční album. „Chceme odvyprávět ten příběh, je to naše cesta románem,“ poznamenává Jaroslav Rudiš. „Zvláštní napětí z Kafkových textů jsme se snažili dostat i do hudby, kde propojujeme alternativní pop nebo rock s literaturou a něco temného s křehkostí,“ dodal Rudiš.

Video of Kafka Band: Türhüter - Dveřník (official video)

Na albu najdou posluchači i jednu píseň v angličtině. „Ve skladbě Shame (Stud) jsme to zkoušeli německy i česky, ale nakonec z toho nejlépe vyšla přece jen angličtina. Stud a vina jsou velké Kafkovo téma. Ta píseň působí křehce – možná proto, že Dušan Neuwerth ji složil na klavír, když uspával svou malou dcerku. Ale ten text je absolutní protiklad. Je v něm velká temnota. Vzniká tak zajímavé napětí,“ upřesnil Jaromír 99.

Podle Rudiše je román Proces příběhem o vině a touze po spravedlnosti. „Bankovní úředník Josef K. je jednoho rána zatčen. Neví proč a nikdy se to ani nedozví. Bojuje s neviditelnou silou, temnou mocí, byrokracií. Chce dosáhnout očištění, ale nakonec skončí v lomu s nožem v srdci. Zemře jako pes, jak Kafka píše. Je to temný a současný příběh, ve kterém je ale i humor,“ míní. Češi a Rakušané podle něho v Kafkovi humor vnímají více než třeba němečtí čtenáři.

Brod Kafkovo přání nedodržel. Německý psaný rukopis je dnes uložen v muzeu v městečku Marbach v Badensku-Württembersku. Muzeum ho získalo v roce 1988 v dražbě za přibližně 3,5 milionu marek, což byla do té doby vůbec nejvyšší částka zaplacená při aukci za literární rukopis.

Proces začal Kafka psát po rozchodu se svojí snoubenkou Felice Bauerovou. Při rozhovoru, který zrušení zásnub předcházel, si prý spisovatel připadal jako před soudem. Proces je absurdním příběhem prokuristy Josefa K., který je souzen, odsouzen a nakonec popraven, aniž by znal své obvinění. Kafka román nestihl dopsat před svou smrtí v roce 2024. Ještě za života uložil svému příteli Maxu Brodovi, aby rukopis spolu s dalšími jeho písemnostmi spálil.

Video of Kafka Band: Shame - Stud (lyric video)

Srovnal rovněž Proces s předchozími nahrávkami trilogie: „Das Schloss (Zámek) je hodně literární a hodně surové. Amerika je epická. Myslím, že je z ní cítit, že vznikala pro divadlo. A Der Process je klubová deska. Cítíme tep města i noční tančírny a šantány. Ale také úzkost a strach.“

Co dál zhudebnit? Kafkovu brožuru o bezpečnosti práce

První album Das Schloss vzniklo v roce 2014 jako soundtrack ke komiksové adaptaci Kafkova románu právě od Jaromíra 99 a Davida Mairowitze. Kafka Band zamýšlel původně odehrát jen dva koncerty jako doprovod k výstavě o Kafkovi v komiksu ve Stuttgartu. Ale přišla nabídka zapojit se do představení podle románu Zámek, který pro jeviště adaptovalo divadlo v Brémách, a z jednorázového projektu se stala trilogie.

Naživo nahrávku kapela představí v říjnu a listopadu v Brně, Olomouci, Opavě, Táboře, Praze, Ústí nad Labem a v německém Bielefeldu a Brémách. Další koncerty odehraje Kafka Band v Německu i příští rok, kdy uplyne sto let od narození Franze Kafky.

Zhudebněním všech Kafkových románů ambice převyprávět dílo tohoto spisovatele pro kapelu nekončí. Hudební podobu už dříve dostaly některé povídky. „A rád bych se podíval ještě na jednu věc. Když pracoval v pojišťovně, napsal Kafka brožuru, jak předejít úrazům na hoblovacích strojích. To jsem klukům navrhl, jestli bychom se na to ještě nemohli podívat. Když znáte kontext, je to také temné, drsné a zároveň vtipné,“ naznačil Rudiš.