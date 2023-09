Film Priscilla ukazuje temnější stránku Elvise. Pro skutečnou Priscillu zůstává životní láskou

Snímek se opírá o autobiografii filmové protagonistky, v níž v roce 1985 vylíčila svůj život s Elvisem. „Nebylo to tak, že bych ho nemilovala. Byl láskou mého života, ale byl to životní styl, který pro mě byl tak těžký,“ řekla Priscilla novinářům v Benátkách před světovou premiérou filmu. Na plátně ji ztvárnila Cailee Spaenyová, Elise hraje Jacob Elordi.

Když se Priscilla Beaulieuová poprvé setkala s Elvisem Presleym, bylo jí čtrnáct, on už byl hvězda – a o dekádu starší. Ona jím byla okouzlena, on si prý povzdechl, že je ještě dítě. Potkali se v západním Německu, kde si zpěvák kroutil vojenskou službu a kam armáda vyslala i Priscillina nevlastního otce.

Velmi milující… manipulátor

„Elvis mi v Německu vylil své srdce, své obavy a naděje, ztrátu matky, přes kterou se nikdy nepřenesl,“ řekla Priscilla. „Lidé si myslí, že to bylo kvůli sexu. Vůbec ne. Nikdy jsem s ním neměla sex. Byl velmi laskavý, velmi milující, ale respektoval, že je mi teprve čtrnáct let.“

Elvis se krátce poté vrátil do Spojených států, ale oba zůstali v kontaktu a v roce 1963 Priscillu pozval, aby s ním přijela žít do Memphisu, kde dokončila školu. Vzali se v roce 1967 v Las Vegas a manželství jim vydrželo jen pět let. „Stále jsme si zůstali velmi, velmi blízcí,“ uvedla Priscilla. Presley zemřel deset let od jejich svatby na selhání srdce.

Nicméně snímek líčí dosud zřejmě nejtemnější obraz Elvise coby manipulátora, který svou ženu slovně napadal a občas jí vyhrožoval, poté se pokoušel o usmíření. „Je velmi těžké sedět a dívat se na film o vás, o vašem životě a o vaší lásce,“ přiznala 78letá Priscilla. „Myslím, že Sophia odvedla úžasnou práci,“ dodala.

Z pohledu Priscilly

Režisérka a scenáristka se při přípravě hodně opírala o Priscillino vyprávění. „Opravdu jsem se snažila natočit film z jejího pohledu, abychom se mohli vydat na cestu s ní,“ vysvětlila na webu benátského festivalu. Důležité pro ni bylo zachytit, jak Priscilla vnímala vstup do Elvisova světa i odchod z něj a budování vlastního života.

„Zažívá tolik věcí, které na své cestě do dospělosti zažívají všechny mladé ženy, ale v tak velkolepém a neobvyklém prostředí. Priscillin příběh je jedinečný a zároveň neuvěřitelně blízký,“ míní Sofia Coppolová.