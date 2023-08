V Praze vystoupil The Weeknd. Podle publicisty za jeho úspěchem stojí klubový zvuk i marketing

Show patřila k největším událostem letošní letní koncertní sezony. Šedesát tisíc lidí přišlo nejen za písněmi jedné z největších popových hvězd současnosti, ale také na velkou pódiovou show s molem hluboko do publika takřka až ke tribunám.

„The Weeknd a jeho tým přichystali pódium, které střechu vůbec nemělo a byla tam silueta takzvaného chromového stříbrného města, ve kterém jsme mohli vidět siluety různých ikonických budov. Mezi nimi například Empire State Building z New Yorku anebo třeba CN Tower z Toronta, kde se zpěvák narodil. Možná právě proto ji tam přidal, protože se chtěl cítit v každém městě, ve kterém zpívá, tak trošku jako doma,“ míní Trávníček.

„Co už si ale tolik chvály nezaslouží, je bohužel praktičnost celého řešení. Kvůli chybějící střeše musela hrát kapela zcela schovaná, aby na ni nepršelo, tudíž z ní bylo vidět jen pár útržkovitých záběrů na projekcích,“ popsal ve své recenzi na Musicserver.cz.

Zaznělo pětatřicet písní

Zpěvák měl v Praze koncertovat už před dvěma lety, to ale tehdy zhatila pandemie covidu. Mezitím vydal nové album. Zaznělo pětatřicet písní. „Koncert trval zhruba hodinu 40 minut, nebylo možné písně odehrát v plné délce, takže řada z nich byla zkrácených. Tohle turné se věnuje deskám After Hours a Dawn FM, které vznikly během pandemie a z nichž tam zaznělo celkem třináct písní,“ přibližuje publicista.

Za úspěchem The Weeknda podle Trávníčka stojí silný label, marketing, provokativní písně i zvuk, který se hodí do rádiových playlistů. „Když na to jdou mladí lidé tančit večer do klubu, tak samozřejmě velmi dobře funguje,“ míní publicista.

Zpěvák se nedávno představil i jako herec a producent kontroverzního seriálu Idol, jenž v příběhu mladé zpěvačky satirizoval hudební průmysl. Zahrál si v něm podivného majitele klubu, který chce kariéru zmíněné hvězdy dirigovat.