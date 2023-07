Citlivý člověk vidí krásné věci hned vedle strachu a smrti, oceňuje režisér filmu podle Topola

„Film i kniha jsou o tom, že všechno pořád není super, ale když se člověk ponoří do krajiny duše, tak tam všechno zajímavé je,“ vysvětluje Tatiana Dyková, která hraje Mámu. Klein do filmu obsadil také Jiřího Lábuse, Vladimíra Javorského či slovenské herce Jána Jackuliaka a jeho kolegyni s maďarskými kořeny Alexandru Borbély.

Za Citlivého člověka obdržel Státní cenu za literaturu, kniha byla přeložena do desítek jazyků, naposledy do angličtiny. „Pro spoustu lidí ten film nebude úplně příjemná podívaná,“ předpokládá Topol. „Pro mě bylo důležité vědět, že člověk, který chce tu knížku natočit, má sám v hlavě, jak to chce udělat. Protože v knize jsou desítky postav, desítky bláznů a blázenkyň, říkal jsem si, že to natočit nejde.“

Topol nechal filmařům volnou ruku. Předem ani nevěděl, že ve snímku zazní skladba Žiletky od kapely Psí vojáci, jejíž vůdčí osobností byl spisovatelův bratr Filip. Od jeho smrti uplynulo v červnu deset let. „Je to pro mě radost, že Tomáš Klein a jeho parta filmařů, kteří jsou mladší generace, v sobě tuhle hudbu taky mají,“ těší Jáchyma Topola.

„Ten film je temnější. Není to tak, že ho zkouknete a pak budete chtít jít do baru si povídat. Zkouknete to a budete chtít být sám. Všichni se tomu snažíme trošku vyhýbat, ale čím víc je nám nabízeno skrze umění se ponořit, tak už to třeba nebudete muset prožít ve svém životě,“ zve diváky do kina Dyková.

„Pro mě je na tom filmu nejzásadnější, že se nevyhýbá strachu a smrti a zároveň nabízí jemný humor, nadhled nad životem a schopnost vidět hned vedle krásné věci,“ dodává Tomáš Klein. Citlivý člověk se začne promítat letos na podzim.