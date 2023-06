Samantha se na jednu scénu vrátí, slibuje pokračování seriálového Sexu ve městě

Podle některých reakcí divákům chyběla právě Samantha nebo pan Božský, jenž v první epizodě zemřel, podle Kinga ale bylo potřeba posunout celou značku dál. „Je tak trochu kouzelné, že se v textovce zčistajasna objeví Samantha a udělá jeden ze svých vtipů. Máte najednou pocit, jako by tam skutečně byla. (…) Nemám ale realistické očekávání, že se Kim v této roli ještě někdy objeví,“ sdělil King v jednom z předchozích rozhovorů .

Před dvěma lety se však v pokračování nazvaném A jak to bylo dál… „vrátila“ alespoň v textových zprávách, které si postava Samanthy vyměňovala s Carrie. Pokračování, které mezi kamarádky přizvalo i nové postavy, se však nesetkalo s příliš dobrými diváckými ani kritickými reakcemi, podle nichž z novinky vyprchal duch i vtip původního seriálu, který posbíral osm Zlatých glóbů a sedm cen Emmy.

Video of A jak to bylo dál... (2. řada) | Oficiální trailer | HBO Max

Seriál Sex ve městě se poprvé vysílal v roce 1998, vycházel z knihy a sloupků Candace Bushnellové v deníku The New York Observer. V jeho středu byly čtyři úspěšné, svobodné a emancipované kamarádky, Carrie (Parkerová), Charlotte (Davisová), Miranda (Nixonová) a Samantha (Cattrallová), které se v New Yorku uplatnily v atraktivních profesích a hledaly lásku i sex, o němž se nebály mluvit, díky čemuž byl titul ve své době revoluční.

Natočilo se šest sérií s celkovým počtem 94 dílů. Na ně pak navázaly dva stejnojmenné celovečerní filmy z roku 2008 a 2010. První film, v němž Fieldová převlékla každou z hrdinek více než třistakrát, vydělal 415 milionů dolarů (9,1 miliardy korun), druhý, jenž byl velkolepější a nechal protagonistky vycestovat do Abú Dhabí, na lístcích vydělal 288 milionů dolarů (6,3 miliardy korun).