Začal Zlín Film Festival. Zahajuje ho Tonda, Slávka, kouzelné světlo i Pavel Nový

Loutkový film Tonda, Slávka a kouzelné světlo vypráví o jedenáctiletém Tondovi, který má jedinečnou vlastnost – od narození svítí. Jeho příběh je oslavou přátelství, fantazie a odvahy hledání světla ve tmě. Příběh Tondy a jeho kamarádky Slávky je zasazený do adventního času a přináší poselství o tom, že jinakost nemusí být břímě, ale může přinést do života krásné zážitky i nečekaná setkání.

„Film o Tondovi a Slávce je vlastně obyčejný příběh, jaký může potkat každého z nás. Je to 'pouze' zpodobnění pohádkové krásy ukrývající se ve všech dobrých skutcích, které vykonáme pro druhé, protože každý z nás v sobě nosí alespoň malé světýlko, které může zahořet, kdykoliv projevíme empatii, toleranci či pomůžeme někomu druhému. Kdokoliv z nás se může stát hrdinou velkého příběhu,“ říká režisér filmu Filip Pošivač, hlavní výtvarník animovaného seriálu Mlsné medvědí příběhy nominovaného na Českého lva. Malí čtenáři znají také jeho knižní ilustrace.

Během festivalu mohou návštěvníci nahlédnout do zákulisí příprav česko-slovensko-maďarského filmu, který do distribuce vstoupí až na konci roku. K vidění budou loutky jak hlavních i vedlejších postav, tak dekorace filmu. Výstava je přístupná od čtvrtka do soboty ve 100dole v Kudlově, kde se natáčela řada filmů i pohádek včetně Cesta do pravěku. Pošivačův film se v červnu ještě podívá na festival v Annecy, který jej zařadil do své soutěžní sekce.

Pocta Pojarovi i webseriály

Jedné z animovaných postav propůjčil svůj hlas herec Pavel Nový, jemuž prezident festivalu udělí večer ocenění Zlatý střevíček za celoživotní přínos kinematografii pro děti a mládež. Druhý Zlatý střevíček převezme v závěru festivalu herečka Zlata Adamovská. V mimosoutěžní části filmového programu připomene festival u příležitosti nedožitých stých narozenin Břetislava Pojara tvorbu českých animátorů v pásmu Hezky česky.

Zlín Film Festival nabídne snímky z evropských zemí, jako jsou Německo, Finsko či Francie. „Zastoupeny jsou však i exotické krajiny, jako je Peru, Katar či Nikaragua,“ uvedla umělecká ředitelka Markéta Pášmová. Silná je účast kanadských a norských filmů. „Celá Skandinávie je vzorem, produkce dětských filmů je tam bohatá,“ doplnila.