Banksyho racek na domě byl pro majitele „noční můra“. Museli platit za opravy i hlídače

Pro mnoho lidí by bylo splněným snem se jednoho rána probudit a zjistit, že na fasádě jejich domu přibylo nejnovější dílo od Banksyho. Manželé Couttsovi z Lowestoftu by nesouhlasili. Zatímco tento streetartový umělec svou identitu tají, o jeho nových malbách se rychle ví. To ale přitahuje i pozornost nežádoucí pro obyvatele takového domu. Podle listu The Times vynaložili Couttsovi na odstranění graffiti racka už zhruba dvě stě tisíc liber (5,4 milionu korun).