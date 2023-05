Vtělení hudby, jedinečná osobnost, vzpomíná na Soňu Červenou umělecký svět

„V Soně Červené odchází nejen naprosto výjimečná umělkyně, ale také výjimečný člověk. Měl jsem to štěstí, že jsme spolupracovali už za mého působení ve filharmonii v Brně, kdy Soňa Červená přijížděla na koncerty s Mahlerovými symfoniemi číst texty, které se k nim vázaly, a byla to tehdy obrovská senzace. Publikum i filharmonici byli nadšení. Kontakt jsme neztratili ani po příchodu do Prahy. Vážil jsem si její pěvecké kariéry i toho, jak dokázala nezmizet z uměleckého života a všechno, co dělala, bylo výjimečné. Českou filharmonii dokonce finančně podpořila, doufali jsme, že jí dokážeme veřejně poděkovat, ale to jsme bohužel nestihli,“ řekl Mareček.

Ředitelka festivalu Opera Lenka Šaldová uvedla, že Červená byla pozoruhodná dáma, která měla do poslední chvíle velký zájem o současné operní divadlo. „Sledovala ho s velkým zájmem a vášní a každé setkání s ní pro mě bylo vzácným okamžikem,“ uvedla.

„Odešla dáma světových operních scén a úžasná žena Soňa Červená. Jestli lze o někom říct, že byl vtělením hudby, pak to byla právě ona. Nezapomenu na osobní setkání s ní, za která děkuji. Její osobitý smysl pro humor, pohled na svět nebo laskavé vzpomínání na život oddaný hudbě,“ napsal na Twitteru ministr kultury Martin Baxa (ODS).

Vůle, sebedisciplína a laskavost

Dirigent Jakub Hrůša považuje osobnost Červené za „dechberoucí a pokaždé navýsost inspirující“. „Miloval jsem lidskou i uměleckou energii úžasné paní Červené. Vyvěrala z laskavého srdce, které paní Červené kreslilo každodenně vřelý úsměv na tváři. Stál jsem vedle paní Červené vícekrát na pódiu a cítil jsem vedle sebe vždy nadšení svěží vrstevnice. Síla a přesvědčivost, které vyzařovala, byly mnohdy přímo nepochopitelné,“ popsal Hrůša.

„Nejeden z nás si opakovaně lámal hlavu, odkud se berou. Patrně to byl řád v jejím životě, ukázněná vůle, sebedisciplína, bez nichž by nic z toho nebylo. Ale přece: vzpomínám nejvíce na její laskavost. Přemáhala nástrahy okolí a obtíže věku, aby kolem sebe šířila bezvýhradní přesvědčení o síle dobra a krásy, v umění i v životě. Byla to dáma – jedinečná a nenahraditelná. Jsem šťastný, že jsem měl tu čest ji osobně poznat a zažít s ní chvíle uměleckého tvoření,“ dodal.

Ředitel festivalu Pražské jaro Pavel Trojan připomněl, že Soňa Červená v roce 1954 získala druhou cenu na soutěži Pražské jaro v oboru alt a byla poté pravidelným hostem festivalu. V roce 1961 vystoupila na závěrečném koncertu Pražského jara, kdy zpívala v Deváté symfonii Ludwiga van Beethovena a několik měsíců na to emigrovala.

„Na festival se vrátila po dvaapadesáti letech v roce 2013, kdy s Karlem Košárkem přednesla v Divadle Na zábradlí Píseň o lásce a smrti korneta Kryštofa Rilka, melodram Viktora Ullmanna. Bylo to velice sugestivní, po představení se s ní uskutečnilo setkání, kde mluvila s neuvěřitelným nadhledem a jemným britským humorem. Byla to neuvěřitelná osobnost,“ řekl Trojan.