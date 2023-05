Juráček a Horáková v garsonce. Hra O Pavlovi vypovídá o samotě i střetu dvou výrazných osobností

„Aureola neposkvrněného mučedníka, která tady o něm v Česku vznikla, byla trošku falešná. Jak může být hrdinou člověk, který bral drogy a zapíjel je alkoholem?“ uvádí Daňa Horáková jednu z motivací, která ji dovedla k napsání knihy O Pavlovi. Zvítězila s ní v anketě Lidových novin Kniha roku 2020 a připsala si i nominaci na Magnesii Literu.

S Pavlem Juráčkem se seznámila v Praze. Vystudovaná filozofka se pohybovala v československém disentu. Juráček byl (spolu)podepsán pod scénáři k vědecko-fantastické Ikarii XB1, Sedmikráskám Věry Chytilové i k interaktivnímu Kinautomatu.

Před nástupem normalizace, která jeho další tvorbu podmiňovala souhlasem se vstupem vojsk Varšavské smlouvy do Československa, stihl ještě uvést svůj druhý – a nejznámější – celovečerní film. Případem pro začínajícího kata se jako režisér zapsal k výrazným představitelům československé nové vlny.

Z Československa do garsonky

Po podpisu Charty 77 byli oba dotlačeni k emigraci. „Pro začátek vztahu Juráčka a Horákové hraje velkou roli StB. Aby mohl Juráček odjet do Německa, žádala po něm policie, aby si Daňu vzal a odjel do Mnichova s ní. Celý jejich pobyt v exilu byl zastřešený akcí Asanace, kdy se StB rozhodla vystěhovat množství signatářů Charty 77 do zahraničí,“ připomíná dramaturg Petr Erbes.