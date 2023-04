Staré filmy by se neměly upravovat podle nové doby, míní Spielberg. Vysílačky za zbraně by už nevyměnil

E. T. – Mimozemšťan patří ke kultovním snímkům nejen americké kinematografie. Příběh mimozemského tvora, který hledá cestu domů, měl premiéru v roce 1982. U příležitosti dvacátého výročí se dočkal nové verze. Pozměněny byly některé záběry, vizuální efekty a další scény. Spielberg mimo jiné ve scéně s agenty FGI vyměnil pistole v rukou policistů za vysílačky.

Změny litoval už dříve, a své tehdejší rozhodnutí kritizoval i v rozhovoru na Time 100 Summitu. „Byla to chyba. Nikdy jsem to neměl dělat. E.T. je produktem své doby,“ uvedl. Svůj názor vztáhl na kinematografii obecně: „Žádný film by neměl být revidován podle optiky, jakou na něj nahlížíme dnes, ať už dobrovolně, nebo z donucení.“

Dodal, že nikomu nedoporučuje, aby starší díla upravoval. „Všechny naše filmy jsou jakýmsi ukazatelem toho, kde jsme byli, když jsme je natáčeli, jaký byl svět a co svět přijímal, když jsme ty příběhy zveřejnili,“ míní.