Jih proti Severu, Němci v Hotýlku. Televize „opravují“ problematické filmy a seriály

Na pranýř se jako jeden z prvních dostal Jih proti Severu. Drama patřící ke zlatému hollywoodskému fondu vzniklo v roce 1939. Zachycuje atmosféru americké občanské války, podle kritiků je ale také oslavou otroctví. „Musíme říct: Snažíme se to teď dělat lépe. Šlo o skvělé filmy, jen tehdy nebyli (tvůrci) tak osvícení, jako jsme dnes,“ vysvětlovala herečka Whoopi Goldbergová v pořadu televize ABC The View.

Podle Johanny Nejedlové ze sdružení Konsent nelze brát zásahy vysílacích stanic jako cenzuru. I proto, že za těmito kroky stojí marketing a snaha co nejlépe prodat svůj obsah. „Nejsledovanější seriály na Netflixu se zabývají tematikou LGBT, sexuálního násilí, řeší téma rasismu. A očividně na tomto základě si firmy vyhodnotily, že to pro ně není cesta. Možná pro takové seriály a filmy bude prostor někde jinde, kde si je diváci najdou, a není na tom nic špatného. Měly by být dále přístupné, protože jsou odrazem určité doby,“ domnívá se.

Hudeník a překladatel Ondřej Hejma, jenž byl oponentem aktivistky v Událostech, komentářích, souhlasí s potřebou veřejné diskuse. „Ale zakazovat? Kdo to zakazuje a kdo bude sankcionovat?“ ptá se s odkazem na předrevoluční dobu v Československu. „Je to pokrytectví, lhaní si do kapsy a politická korektnost, která vede do pekla,“ obává se.

Johanna Nejedlová zdůrazňuje, že zmiňované filmy a seriály vnímají dnes jiní diváci než v časech premiéry. „Myslím, že skončila doba, kdy jsme považovali za vtipné urážet lidi z menšin. Není normální dělat si legraci ze všeho,“ říká.

S debatou o zásazích do filmové produkce se zároveň ukazuje platnost pravidla, že zakázané ovoce nejvíce chutná. Podle údajů webu TorrentFreak se problematické tituly po odstranění vyhouply na přední příčky pirátsky nejstahovanějších snímků.