Je všechno dobrý? Marie Kieslowski se zeptala kolegyň, jaké je být ženou v hudební branži

„Mateřství mi otevřelo můj svět, vhled sama do sebe. Nechci říkat, že děti mi dodaly sebevědomí k tomu, abych mohla tvořit písničky, ale je to někudy provázané,“ cítí Marie Kieslowski. Deska Je všechno dobrý? do značné míry odráží období, kdy měla malé děti.

„Přišlo mi zajímavé ptát se hudebnic, jak to dělaly ony, když měly miminka, jezdily s nimi na koncerty, pak v backstagích kojily, jak se uživily,“ podotýká Kieslowski. O tom, jak jim děti proměnily ambice a kreativitu nebo co jim dodává pocit sebejistoty, hovoří Lenka Dusilová, Markéta Foukalová, Olga Königová, Nikola Mucha, Marie Puttnerová, Bára Ungerová a Klára Vytisková.

Skloubit roli umělkyně a matky považuje Kieslowski za náročné. „To je zajímavé v rozhovorech, že každý to má jinak, ale za mě by to vůbec nešlo, kdybych neměla manžela, který by mě finančně i jakkoliv jinak podporoval,“ přiznává. Kieslowski je vdaná za dokumentaristu Bohdana Bláhovce.

Sexismus nebyl nic neobvyklého

Aniž by to prý původně zamýšlela, díky skladbám částečně reflektujícím její období na mateřské „dovolené“ a následujícím rozhovorům vznikl příspěvek do debaty o pozici ženy nejen na hudební scéně.

„Dospívala jsem na přelomu devadesátých a nultých let. Byla to doba, kdy se muži k ženám často chovali neurvale a sexismus nebyl nic neobvyklého. Sama jsem se mnohokrát vůči nevhodnému chování neohradila a myslela si, že když na tuto ‚hru‘ přistoupím, stoupnu u druhých v ceně. Jenže opak byl pravdou. I některá témata v knize proto tento svět – doufám, že už odcházející – reflektují,“ uvedla hudebnice.

Marie Kieslowski na hudební scéně působí od roku 2010, kdy s Davidem Pomahačem založila duo Kieslowski. Vydali tři studiová alba, z nichž to poslední s názvem Mezi lopatky získalo nominaci na cenu Apollo. Po rozpadu dua působila v projektu Jakuba Königa Zvíře jménem Podzim. S albem Září dosáhla s kapelou na dvě ceny Anděl – za objev roku a v kategorii alternativa a elektronika. Její píseň Je všechno dobrý? byla nominována na cenu české hudební kritiky Apollo za singl roku 2022.