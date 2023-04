Ramones v podzemce, svatba s mulou a Ginsbergova lednička. I tak bohéma psala svůj vlastní život

Ferguson expozici otevírá charakteristickým portrétem tanečnice Vali Myersové od nizozemského fotografa a filmaře Eda van der Elskena, zařazeného do cyklu Milostný příběh v Saint-Germain-des-Prés z let 1950–1954. Na snímku dvacetileté rusovlásky najdeme mnohé z toho, co si pod bohémou lze představit: individualitu, soustředění se na vlastní prožívání, odstup od společnosti i nehledění na nepřízeň prostředí, v tomto případě déšť. Zkrátka vyjádření: zde jsem sama za sebe. A zdá se, že nikoho a nic nepotřebuji.

Podobné ostentativní „kašlání“ na okolí je vidět i na Elskenově další fotografii, na níž jsou Jean-Michel Mension a Auguste Hommel, dva protagonisté skupiny lettristů, typických představitelů bohémy: nekonečné debaty, popíjení, přežívání, ale především, žádné zaměstnání. „Nikdy nepracujte“ byl jejich slogan.

V pařížské kavárně a newyorském baru

Dalším centrem bohémy byl New York padesátých let, a to nejen díky příslušníkům beat generation, tedy především Allenu Ginsbergovi, Jacku Kerouacovi a Gregory Corsovi – ti jsou i na fotografiích.

Typický je snímek Freda McDarraha z 9. ledna 1960. Zachytil Ginsbergovu ledničku, na níž jsou přilepeny podobizny Charlese Baudelaira a Edgara Allana Poea, jasných předchůdců.

Některé fotografie mají vedle zobrazovaného ještě skrytou legendu. Tak například – také McDarrahův – portrét Diane di Prima a LeRoie Jonese v Cedar Tavern na University Place z 5. dubna 1960 zachycuje nejen dva milence, ale především významné a dnes již klasické básníky. Bar Cedar byl totiž místem, kam tehdy chodili všichni básníci, abstraktní malíři (Pollock, de Kooning, Rothko…), hudebníci a skladatelé, a jak vzpomínají pamětníci, nejenže zde probírali své umění, ale také zdatně popíjeli.

V každém větším městě byly a jsou kavárny, bary či hospody, kde se spřízněné bohémské duše mohly setkávat. V Paříži například kavárna Chez Moineau, v New Yorku zmíněný bar Cedar a v tuzemsku například malostranský „undergroundový“ hostinec U Slunců.

Pouze v katalogu jsou vidět i fotografie černošských muzikantů či spisovatelů, žijících v Paříži, například prozaika Jamese Baldwina. V té době byl charakteristický trend, kdy černošští umělci přebývali v Paříži, ale i v severní Evropě, kde nebyli nijak ostrakizováni, ale naopak obdivováni. Na výstavě je to připomenuto instalací Stana Douglase Hors-champs (1992), kdy čtyři černošští jazzoví hudebníci hrají skladbu Alberta Aylera Spirit Rejoice.

Cenné je zařazení slavného osmadvactiminutového filmu amerického fotografa a filmaře švýcarského původu Roberta Franka a Alfreda Leslieho Pull My Daisy (1959), v němž vidíme Ginsberga, Corsa či malíře Larryho Riverse.

Frank se mimochodem proslavil také například syrově realistickou knihou fotografií Američané, s Kerouacovým úvodem, (1959) nebo dokumentárním filmem o turné The Rolling Stones Cocksucker Blues (1972), který kapela zakázala promítat.

Rimbaud a Ramones jedou podzemkou

Nesmí chybět San Francisco druhé poloviny šedesátých let, stejně jako „swingující“ Londýn z téhož období. Ovšem zde je zajímavý kontrast: zatímco jinde dávali bohémové najevo svou určitou chudobu a opovrhování blahobytem, londýnští se naopak chlubili luxusem, elegancí a slávou. Vidět je to na portrétu jednadvacetiletého Micka Jaggera (1964) od Davida Baileyho, jeho fotografii Penelope Tree (1967) s rozloženými modelkami, které jakoby vypadly z Antonioniho Zvětšeniny, či jeho dvojportrétu tehdejších celebrit, gangsterů Reggieho a Ronnieho Krayových (1965).